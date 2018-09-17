Haberler Dünya Haberleri ‘Çekya vicdansız olduğunu gösterdi’

‘Çekya vicdansız olduğunu gösterdi’ Çekya Başbakanı Babiş’in 50 Suriyeli yetimi ülkeye göçmen olarak almak istememesi, muhalefetin “Hükümet vicdansız, gaddar” tepkisine neden oldu

Giriş Tarihi: 17.9.2018