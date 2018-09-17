‘Çekya vicdansız olduğunu gösterdi’

Surıyelı yetim çocukları dahi mülteci olarak ülkesine kabul etmek istemeyen Çekya Başbakanı Andrej Babiş'e başta koalisyon ortağı olmak üzere birçok siyasi parti tepki gösterdi. Başbakan Babiş'in cumartesi günü Pravo isimli gazeteye verdiği röportajda, "(50 Suriyeli yetim) Onları neden kabul etmeliyiz? Bizim kendi yetimlerimiz de var. Kendi yetimlerimizi hayata hazırlamamız lazım" şeklindeki ifadeleri kendi ülkesinde bile tepki topladı. Çekya Başbakan Yardımcısı, İç ve Dışişleri Bakanı Jan Hamacek ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "10 milyonluk bir ülke olarak 50 Suriyeli yetime sorunsuz bir şekilde yeni bir ev sağlayabiliriz" ifadelerini kullandı. BENCİL VE GADDAR
Bu açıklamaların ardından muhalefet partilerinden TOP 09 Genel Başkanı Miroslav Kalousek, sosyal medya hesabından, "50 Suriyeli yetim tabii ki başka yere de sığınabilirler ama biz tüm dünyaya vicdansız olduğumuz mesajını veriyoruz. İzolasyon ve aşağılanmaya doğru gönüllü olarak ilerliyoruz" sözleriyle hükümete tepki gösterdi. Hıristiyan Demokratlar
Birliği (KDU-CSL) Genel Başkanı Jan Bartosek ise Başbakan Babiş'in açıklamasının Çekya politikasında, dayanışmanın yerini bencillik ve gaddarlığın aldığının ispatı olduğunu kaydetti.