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'da linçe seyirci kalan polisler açığa alındı

'da, bir çete tarafından linç edilen Müslümana yardımcı olmadıklarını içeren görüntüleri sosyal medyaya taşınan 4 polis görevden uzaklaştırıldı. Sosyal medyadaki görüntüler, polislerin, yerde yatan adamın etrafında bir şey yapmadan durduğunu ortaya koydu. Emniyet yetkilisi Jogeshchandra Haobijam, olayla ilgili şüpheli 5 saldırganın gözaltına alındığını kaydetti

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 17.9.2018 16:29 Güncelleme Tarihi: 17.9.2018 16:37
Hindistan'da linçe seyirci kalan polisler açığa alındı

Sosyal medyadaki görüntüler, polislerin, yerde yatan adamın etrafında bir şey yapmadan durduğunu ortaya koydu. Emniyet yetkilisi Jogeshchandra Haobijam, olayla ilgili şüpheli 5 saldırganın gözaltına alındığını kaydetti.

ÇETE TARAFINDAN LİNÇ EDİLDİ

basınında hafta sonu yer alan haberlerde, Manipur eyaletinde 26 yaşındaki Müslümanın iki tekerlekli bir aracı çaldığı iddiasıyla bir çete tarafından linç edildiği belirtilmişti.

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MÜSLÜMANLARA SALDIRILAR ARTTI

Ülkede yakın dönemde inekleri kesimhaneye götürdükleri ve et yedikleri gerekçesiyle özellikle Müslüman azınlığa yönelik çok sayıda saldırı düzenlendi.

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Hindistan polisi, haziran ayında, inek kestiği iddiasıyla linç edilen bir kişinin yerde sürüklendiği sırada polisin sergilediği tavır nedeniyle özür dilemişti.

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Hindistan'da linçe seyirci kalan polisler açığa alındı
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