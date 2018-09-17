Hindistan'da linçe seyirci kalan polisler açığa alındı

Sosyal medyadaki görüntüler, polislerin, yerde yatan adamın etrafında bir şey yapmadan durduğunu ortaya koydu. Emniyet yetkilisi Jogeshchandra Haobijam, olayla ilgili şüpheli 5 saldırganın gözaltına alındığını kaydetti.

ÇETE TARAFINDAN LİNÇ EDİLDİ

Hindistan basınında hafta sonu yer alan haberlerde, Manipur eyaletinde 26 yaşındaki Müslümanın iki tekerlekli bir aracı çaldığı iddiasıyla bir çete tarafından linç edildiği belirtilmişti.

MÜSLÜMANLARA SALDIRILAR ARTTI

Ülkede yakın dönemde inekleri kesimhaneye götürdükleri ve et yedikleri gerekçesiyle özellikle Müslüman azınlığa yönelik çok sayıda saldırı düzenlendi.

Hindistan polisi, haziran ayında, inek kestiği iddiasıyla linç edilen bir kişinin yerde sürüklendiği sırada polisin sergilediği tavır nedeniyle özür dilemişti.