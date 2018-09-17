İran: İdlib operasyonuna katılmayacağız

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Suriye'deki iç savaşın düğüm noktası haline gelen İdlib'le ilgili çok önemli açıklamalar yaptı.

İdlib konusunun Suriye halkına zarar vermeden çözülmesi gerektiğini belirten Kasım, Türkiye ve Rusya ile yapılan görüşmelerde bazı konuları gündeme getirdiklerini belirtti.

"ÜLKENİN TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENMESİNİ İSTİYORUZ"

İran'ın Suriye'de sadece danışmanlık desteği verdiğinin altını çizen Tahran sözcüsü, Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olduklarını ve bu nedenle kısa süre içerisinde ülkenin "teröristlerden" temizlenmesini istediklerini ifade etti.

Kasımi, "Şu an İdlib'de insani konular için girişimler var. Bunların başarıya ulaştığını görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN VE PUTİN BİR ARAYA GELECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin son 10 günde ikinci kez Suriyeiçin bir araya geliyor. İkili Tahran'daki üçlü İdlib zirvesinden 10 gün sonra Soçi'de tekrar buluşacak. Erdoğan, Rus lider Putin ile görüşmede en önemli konunun İdlib olacağını söyledi.