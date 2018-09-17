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'da İngiliz gözaltına alındı

'nın başkenti Roma'da İngiliz , bir kadını ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Tacize uğrayan kadının papazı takip ettikten sonra polisi aradığı ve olayı ihbar ettiği aktarılan haberde, zanlının gözaltına alınmaya direndiği kaydedildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 17.9.2018 22:39 Güncelleme Tarihi: 17.9.2018 23:15
İtalya'da İngiliz papaz gözaltına alındı

'nın başkenti Roma'da İngiliz , bir kadını ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Roma metrosunda 73 yaşındaki İngiliz papaz bir kadını taciz etti. Olay, Roma'daki merkez tren istasyonu Termini durağında meydana geldi.

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Tacize uğrayan kadının papazı takip ettikten sonra polisi aradığı ve olayı ihbar ettiği aktarılan haberde, zanlının, kadının beyanını reddettiği, papaz olduğunu söylediği ve gözaltına alınmaya direndiği kaydedildi.

Habere göre, papaz, görevi yaptırmamak için direnme, cinsel taciz, fiziksel zarar verme şüphesiyle gözaltına alındı.

Hakkında yürütülen soruşturmada zanlının 'de bir bölgede papaz olduğu ortaya çıktı.

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İtalya'da İngiliz papaz gözaltına alındı
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