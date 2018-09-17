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Macron işsizim diyen genci azarladı!

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, iş bulamamaktan şikayet eden bir gence, 'Yolun karşısına geçsem size iş bulurum, motivasyonunuz varsa bulursunuz' dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen Haziran ayında da kendisine "Manu" diye hitap eden ve Enternasyonal Marşını mırıldanan genci azarlamıştı.

Giriş Tarihi: 17.9.2018 10:23 Güncelleme Tarihi: 17.9.2018 10:53
Macron işsizim diyen genci azarladı!

'da "Ulusal Miras günü" halkın ziyaretine açılan tarihi yapılardan Elysee Cumhurbaşkanlık Sarayı gün içerisinde ziyaretçi akınına uğradı. Kapıda saatlerce bekleyen ziyaretçilerden bazıları ile görüşen Fransız Cumhurbaşkanı, genç bir vatandaşın iş bulamamaktan yakınmasının üzerine kameralar önünde gence tepki gösterdi.

'YOLUN KARŞISINA GEÇSEM SİZE İŞ BULURUM'

Macron, bahçıvan olduğunu ve her alanda iş arayıp yine de bulamadığını dile getiren gence, "Yolun karşısına geçsem size iş bulurum. Motivasyonunuz varsa otellerde, kafelerde ve inşaatta işçi alımı yapılıyor. Gittiğiniz iki yerin en az birinde eminim ki alım yapıyor" dedi.

Macron'dan Fransız gence küstah cevap

VİDEO FRANSIZLARDA TEPKİ GÖSTERDİ

Sürekli başvurular yapıp geri dönüş almadığını dile getiren gencin Cumhurbaşkanı ile görüşme videosu Fransızlardan tepki gördü. Şikayetçi genç ile aynı kaderi paylaşan milyonlarca Fransız, üzerinden Cumhurbaşkanının cevabından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Bununla birlikte olay üzerine sosyal medya üzerinden insani yardım kampanyaları başlatıldı. Dünyaca ünlü sosyal medya fenomeni Jerome Jarre ise hesabı üzerinden işsiz gence kendi uzmanlık alanında bir iş bulunması için çağrıda bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan "Ne haber Manu?" diyen gence sert tepki!

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Macron işsizim diyen genci azarladı!
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