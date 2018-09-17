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'te çeteler arası da: 1 ölü

Fransa'nın başkenti 'te iki suç örgütü arasında sokakta çıkan da bir kişinin öldüğü ve yaralananların olduğu bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 17.9.2018 23:48 Güncelleme Tarihi: 18.9.2018 00:08
Paris'te çeteler arası silahlı çatışmada: 1 ölü

Le ien gazetesinde yer alan habere göre, Paris'in kuzeyinde bulunan Saint-Denis banliyösünde akşam iki suç örgütü arasında çatışma çıktı.

Haberde, Romain Rolland Bulvarı'nda silahlı bir grubun ateş etmesi üzerine diğer gruptan karşılık verildiği, çıkan çatışmada yaralananların olduğu kaydedildi.

"Actu17" adlı yerel haber sitesi de yaralılardan durumu ağır olan bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini yazdı. Bir kişinin ise Bichat hastanesine götürüldüğü belirtildi.

Paris'in Saint-Denis banliyösü son dönemlerde şiddet olaylarına sahne oluyor. Çatışma sonrası polisin bölgede yoğun güvenlik önlemi aldığı öğrenildi.

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Paris'te çeteler arası silahlı çatışmada: 1 ölü
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