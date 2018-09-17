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Sınır dışını önleyen kıza soruşturma

Giriş Tarihi: 17.9.2018
Sınır dışını önleyen İsveçli kıza soruşturma
Göteborg-İstanbul seferini yapan Türk Havayolları uçağında temmuz ayında yaptığı eylemle 52 yaşındaki Afgan bir sığınmacının sınır dışı edilmesini protesto eden aktivist Elin Ersson (21) hakkında soruşturma başlatıldı. Göteborg Savcılığı internet sayfasından, "'Havacılık yönetmeliğini ihlal şüphesiyle soruşturma" başlığı ile Ersson'a dava açılmasına karar verdi. Açıklamada detaya ver verilmezken, Dagens Nyheter gazetesine açıklama yapan Ersson, "İnsan insandır. Benim görevim ölüme gönderilen insanların sınır dışı edilmesini önlemek" diye konuştu.
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Sınır dışını önleyen İsveçli kıza soruşturma
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