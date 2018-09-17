Somalili kadın İsveç’e vekil oldu

İsveç
'in ?Göteborg kentinden Yeşiller ve Çevre Partisi'nden 21'inci sıra milletvekili adayı gösterilen Somali
asıllı kadın politikacı Leyla Ali Elmi (30), tercihli oylarla parlamentoya girme hakkı kazandı. Yeşiller ve Çevre Partisi'nin Göteborg kentinden 21'inci sırada milletvekili adayı gösterdiği Elmi, bin 461 tercihli oy alarak milletvekili seçildi. Göteborg'un kenar mahallesindeki banliyölerinde doğup büyüdüğünü söyleyen Elmi, "Kenar mahallerinin en büyük sorununu ben bilirim. Özellikle eğitim ve okullar oldukça kötü. Ekonomik ve sosyal durumlar da iç açıcı değil. Parlamentoda bu konuların üzerine çalışmalar yapacağım" dedi.