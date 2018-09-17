SON DAKİKA: Soçi'de İdlib zirvesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile baş başa görüşmesi sona erdi. Görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.

ERDOĞAN'DAN İLK MESAJ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi'den Putin ile görüşmesine dair ilk mesajı, "Ortak açıklama, bölgeye yeni bir umut getirecek." oldu.

Erdoğan'ın görüşmenin basına yansıyan kısmında ilk açıklaması; "Fikri alışverişlerimiz birbirimizi güçlendirecek şekilde. Bölgesel konulardaki dayanışmamız bölgeye umut veriyor. Şu anda sadece bölgenin değil, dünyanın gözü inanıyorum ki bugün Soçi'de. Soçi'den çıkacak açıklama bölgeye çok farklı bir umut olacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin'le görüşmesi başladı

PUTİN'İN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile karmaşık konuları ele alacaklarını ve bunların çözüm yollarını arayacaklarını söyledi.

Putin, Erdoğan ile Soçi'deki Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda baş başa görüşmesinden önce yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sürekli bir araya geldiklerini belirterek, bir yıl önce Soçi'de görüştüklerini hatırlattı.

Putin, "(Türkiye ile) İlişkilerimiz olumlu bir biçimde gelişiyor. Ticari olarak oldukça yoğun tempoda büyüyor. Bölge güvenliği açısından da ilişkilerimiz gelişiyor." dedi.

Uluslararası siyasete yönelik ilişkilerin geliştiğine dikkati çeken Putin, "Görüşeceğimiz çok konu var. Bazıları karmaşık konular, bunları hem gözden geçireceğiz hem de bunların çözüm yollarını arayacağız." ifadelerini kullandı.

İKİLİ ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

Baş başa görüşmeden sonra heyetler arası görüşmeye geçildi. Erdoğan ve Putin, heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Görüşmede Türk heyetinden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu.

Rus heyetinden ise görüşmeye Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov katıldı.