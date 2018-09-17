Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > 'Trump Çin'le ticaret müzakerelerinde tatmin olmadı'

'Trump 'le ticaret müzakerelerinde tatmin olmadı'

Başkanı Kudlow, "Başkan Trump, ile yürütülen ticaret müzakerelerinde tatmin olmadı. Bunun üzerine Çin'e 200 milyar dolar değerinde ek gümrük vergisi getirilmesini önerdi." dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 17.9.2018 22:13
'Trump Çin'le ticaret müzakerelerinde tatmin olmadı'

Başkanı Larry Kudlow, Başkanı 'ın 'le yürütülen ticaret müzakerelerinde "tatmin olmadığını" söyledi.

Kudlow, Ekonomi Kulübü'nde düzenlenen bir toplantıda yaptığı konuşmada, "Başkan Trump, Çin ile yürütülen ticaret müzakerelerinde tatmin olmadı. Bunun üzerine Çin'e 200 milyar dolar değerinde ek gümrük vergisi getirilmesini önerdi. Tahminim, bununla ilgili duyuru çok yakında yapılacak." ifadelerini kullandı.

Gümrük vergilerinin "itici bir güç" olduğunu savunan Kudlow, Trump yönetiminin ABD'ye hızlı ekonomik büyüme getirdiğini öne sürdü.

Kudlow, vergi kesintileri ve regülasyonların azaltılması sayesinde ABD ekonomisinin büyüme oranının arttığını kaydederken, ülkenin artan kamu açığının, hızlı büyüme ile çözülebileceğini belirtti.

Öte yandan Kudlow'ın açıklamalarının ardından New York borsasında endeksler düşüşünü sürdürürken, Nasdaq Teknoloji Endeksi'nin günlük kaybı TSİ 20.50'de yüzde 1'i aştı.

Trump yönetiminin bu hafta içinde ABD'nin Çin'den ithal ettiği 200 milyar değerindeki mallara yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesi ve ardından Pekin hükümetinin kısa süre içerisinde ABD'ye gümrük vergileriyle karşılık vermesi bekleniyor.

Washington yönetimi bugüne kadar Çin menşeili ürünlere 50 milyar dolar gümrük vergisi uygularken, iki hafta önce Trump "uygun gördüğü takdirde" Çin'e 267 milyar dolar değerinde ek gümrük vergisi getirebileceğini söylemişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
'Trump Çin'le ticaret müzakerelerinde tatmin olmadı'
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN