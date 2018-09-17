Trump'ın Yüksek Mahkeme adayına cinsel saldırı suçlaması

Profesör Christine Blasey Ford, ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüksek Mahkeme üyeliğine aday gösterdiği Brett Kavanaugh'u tecavüz teşebbüsünde bulunmakla suçladı. 51 yaşındaki Profesör Ford Washington Post gazetesine yaptığı açıklamada, Kavanaugh'un 1980'li yılların başlarındaki bir davet sırasında kendisine tecavüz etmeye teşebbüs ettiğini söyledi.

DW'nin bir haberine göre; suçlamalar geçen hafta Amerikan medyasında çıkmış ancak Ford ilk kez Pazar günü yayımlanan mülakatında konuyla ilgili açıklamada bulunmuştu. Cuma günü bir bildiri yayımlayarak suçlamaları reddeden Kavanaugh, "ne okuldayken, ne de başka bir zaman böyle bir şeye teşebbüs ettiğini" belirtmişti.

Başkan Trump'ın tarafından Yüksek Mahkeme üyeliğine aday gösterdiği koyu muhafazakâr yargıç Brett Kavanaugh'un Senato tarafından onaylanması gerekiyor. Mülakatın yayımlanmasından sonra Demokrat Partili Senatörler atama prosedürünün ertelenmesini talep etti. Demokrat Partili Senato üyesi Diane Feinstein atama sürecine devam edilmeden önce Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) suçlamayla ilgili soruşturma açması gerektiğini söyledi.