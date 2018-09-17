Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Trump'ın Yüksek Mahkeme adayına cinsel saldırı suçlaması

'ın Yüksek Mahkeme adayına cinsel saldırı suçlaması

Bir kadın profesör, 'de Başkan 'ın Yüksek Mahkeme üye adayı 'ı kendisine tecavüz etmeye kalkışmakla suçladı. Demokrat Parti atama sürecinin ertelenmesini istedi.

Giriş Tarihi: 17.9.2018 13:48 Güncelleme Tarihi: 17.9.2018 14:17
Trump'ın Yüksek Mahkeme adayına cinsel saldırı suçlaması

Profesör Christine Blasey Ford, Başkanı Donald 'ın Yüksek Mahkeme üyeliğine aday gösterdiği 'u tecavüz teşebbüsünde bulunmakla suçladı. 51 yaşındaki Profesör Ford Washington Post gazetesine yaptığı açıklamada, Kavanaugh'un 1980'li yılların başlarındaki bir davet sırasında kendisine tecavüz etmeye teşebbüs ettiğini söyledi.

DW'nin bir haberine göre; suçlamalar geçen hafta Amerikan medyasında çıkmış ancak Ford ilk kez Pazar günü yayımlanan mülakatında konuyla ilgili açıklamada bulunmuştu. Cuma günü bir bildiri yayımlayarak suçlamaları reddeden Kavanaugh, "ne okuldayken, ne de başka bir zaman böyle bir şeye teşebbüs ettiğini" belirtmişti.

Başkan Trump'ın tarafından Yüksek Mahkeme üyeliğine aday gösterdiği koyu muhafazakâr yargıç Brett Kavanaugh'un Senato tarafından onaylanması gerekiyor. Mülakatın yayımlanmasından sonra Demokrat Partili Senatörler atama prosedürünün ertelenmesini talep etti. Demokrat Partili Senato üyesi Diane Feinstein atama sürecine devam edilmeden önce Federal Soruşturma Bürosu'nun () suçlamayla ilgili soruşturma açması gerektiğini söyledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Trump'ın Yüksek Mahkeme adayına cinsel saldırı suçlaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN