Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Ukrayna Azak Denizi'ne üs kuruyor!

'ne üs kuruyor!

hükümetinden yapılan açıklamada, ülkenin 2018 yılı sonuna kadar 'ne bir askeri üs kuracağı belirtildi. Rus basını konuyla ilgili olarak iki Ukrayna topçu gemisinin keşif çalışmalarını sürdürdüğünü yazdı.

Giriş Tarihi: 17.9.2018 09:58 Güncelleme Tarihi: 17.9.2018 10:01
Ukrayna Azak Denizi'ne üs kuruyor!

Rus basını, kaynaklarına dayandırdığı haberde, Ukrayna'nın 'ne askeri üs kuracağını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Proşenko'nun Amerikan gazetesine verdiği mülakatta 'nın Azak Denizi'ni işgal etmek istediğini iddia etmesinden 1 gün sonra Ukrayna tarafından sürpriz bir hamle geldi.

Ukrayna hükümetinin resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Ukrayna'nın 2018 sonuna kadar Azak Denizi'ne askeri üs kuracağı açıklandı. Bu duyurunun üzerine Rus basını Ukrayna kaynaklarından yapılan açıklamayla ilgili alınan geniş bilgilere yer verdi.

Rus basınının edindiği bilgilere göre, Ukrayna'nın liman şehirlerinden olan Berdyansk açıklarında 2 Ukrayna topçu gemisinin keşif çalışmalarına başladığı öğrenildi. Berdyansk limanında ise askeri gemilerin hazırda tutulduğu öğrenildi.

FÜZE SİSTEMLERİ KURULACAK

Ukrayna kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ukrayna 'nın üs kurma çabalarıyla ilgili çalışmaların en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Ukrayna çalışmalarını sonlandırdıktan sonra Azak Denizi çevresinde gücünü arttırmak istiyor. Rusya ile savaşın eşiğine gelen Ukrayna'nın ayrıca Azak Denizi üssüne kuracağı füze sistemleriyle kendisini Rus saldırılarından korumak istediği öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ukrayna Azak Denizi'ne üs kuruyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN