40 yıl sonra ilk kez...

Haberde konuyla ilgili açıklamaları aktarılan İslam İşleri, Davet ve İrşat Bakanı Abdullatif bin Abdulaziz Al eş-Şeyh, yarışmanın, Müslüman çocuklarını Kuran-ı Kerim ezberi, tilaveti ve tefsiri konusunda teşvik amacı taşıdığını belirtti.

4 BÖLÜMDE YAPILACAK

Bakanlığın yarışmaya katılanları ağırlamak için hazırlıklarını tamamladığını ifade eden Şeyh, "Hafızlık ve tefsir", "Hafızlık", "Art arda 20 cüz ezberi" ve "5 cüz ezberi" şeklinde adlandırılan 4 bölüm bulunduğunu aktardı.

Birinci bölümde 18, ikinci bölümde 45, üçüncü bölümde 28 ve dördüncü bölümde 24 yarışmacının bulunacağını bildiren Şeyh, dördüncü bölümdeki yarışmacıların, Müslümanların azınlık halinde bulunduğu ülkelerden olduğunu kaydetti.

Yarışmaya 82 ülkeden 115 yarışmacı katılacak.