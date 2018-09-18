Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > AİHM'den başörtüsü kararı

'den başörtüsü kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (), başörtülü olduğu için duruşma salonundan çıkarılan bir kadının yaptığı başvuruda yönetimini haksız buldu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2018 12:09 Güncelleme Tarihi: 18.9.2018 12:10
AİHM'den başörtüsü kararı

, 2007'de kardeşinin öldürülmesiyle ilgili davada ifade vermek için duruşma salonuna başörtüsüyle giren ve mahkeme heyeti tarafından salondan çıkarılan 'nin başvurusunu karara bağladı.

AİHM Birinci Daire'de 1'e karşı 6 üyenin oyuyla kabul edilen kararda, Hagar Lachiri'nin başörtüsü nedeniyle duruşma salonundan çıkarılmasının, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) "düşünce, inanç ve din özgürlüğünü düzenleyen 9. maddesine aykırı olduğuna" hükmedildi.

Yüksek Mahkeme, kararda Mahkemesinin kadını duruşma salonundan çıkararak "dini aidiyetini özgürce gösterme hakkını" kısıtladığı görüşünü paylaştı.

Mahkeme, Lachiri'nin duruşma salonundan çıkarılma nedeni olarak gösterilen "mahkemeye saygısızlık ve duruşmanın sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilememe riski" gibi iddiaları da reddederek Belçika'yı, Lachiri'ye bin avro manevi tazminat ödemeye mahkum etti.

Dava, 24 Aralık 2008'de AİHM'e taşınmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
AİHM'den başörtüsü kararı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN