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'den Erdoğan-Putin görüşmesi açıklaması

Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, ''Başkan Putin ve Başkan Erdoğan arasındaki toplantı çok önemli bir toplantı ve umarız 'deki sivillere olumlu etkisi olur." dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 17.9.2018 22:09 Güncelleme Tarihi: 18.9.2018 01:56
BM'den Erdoğan-Putin görüşmesi açıklaması

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, ''Başkan Putin ve Başkan Erdoğan arasındaki toplantı çok önemli bir toplantı ve umarız 'deki sivillere de olumlu etkisi olur.'' ifadelerini kullandı.

Dujarric, günlük basın brifinginde, Türkiye Cumhurbaşkanı ile Rusya Devlet Başkanı 'in Soçi'de yaptıkları görüşme ve liderlerin İdlib'de silahlardan arındırılmış bir bölge oluşturulması kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Dujarric, "Başkan Putin ve Başkan Erdoğan arasındaki toplantı çok önemli bir toplantı ve umarız İdlib'deki sivillere olumlu etkisi olur. İdlib'de siviller büyük tehlike altında." ifadesini kullandı.

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BM'den Erdoğan-Putin görüşmesi açıklaması
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