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'den 'de desteği

Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, ile 'nın 'de silahtan arındırılmış bölge oluşturma konusunda mutabakata varmasını memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2018 19:29
BM'den Türkiye'de İdlib desteği

Genel Sekreter Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, "BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 17 Eylül'de Cumhurbaşkanı ve Başkanı arasında 'de silahtan arındırılmış bir tampon bölge kurulması konusunda mutabakata varılmasını memnuniyetle karşılıyor." ifadesine yer verildi.

Varılan mutabakatın bölgedeki büyük çaptaki askeri operasyonu tersine çevirmesi ve milyonlarca sivilin içini rahatlatması gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Guterres, 'deki tüm taraflara söz konusu mutabakatın uygulanmasına destek vermesi, tüm bölgelere insani yardımın engelsiz ve güvenli şekilde ulaştırılması çağrısı yapıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Guterres'in Suriye'deki çatışmanın temelindeki nedenlerin incelenmesi için hızlıca harekete geçilmesi ve en nihayetinde BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı çerçevesinde kalıcı bir siyasi çözüm bulunmasının gerekliliğini vurguladığı aktarıldı.

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BM'den Türkiye'de İdlib desteği
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