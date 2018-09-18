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’den uçak krizi hakkında flaş açıklama

Birleşmiş Milletler () Özel Temsilcili Steffan de Mistura, Rus uçağının 'de radardan kaybolması ile başlayan kriz hakkında yaptığı açıklamada, olayın Suriye'deki durumu etkilememesi konusunda uyarıda bulundu.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2018 18:41 Güncelleme Tarihi: 18.9.2018 22:10
BM’den uçak krizi hakkında flaş açıklama

Rus uçağının düşmesiyle başlayan kriz nedeniyle yapılan açıklamalara bir yenisi daha eklendi.

Özel Temsilcisi Steffan de Mistura, yaptığı açıklamada tüm tarafları uyararak, "Zaten çok zor ilerleyen sürecin bu olayla alevlenerek kötü eylemlerden kaçınılmasını istiyoruz" dedi. Rus basını Birleşmiş Milletler'in dün geceden itibaren yaşanan olaydan sonra teyakkuz halinde olduğunu ve gelişmeleri çok yakından takip ettiğini yazdı.

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De Mistura, Türkiye Cumhurbaşkanı ve Devlet Başkanı 'in Soçi'de yaptığı görüşmeyle tarafların imzaladığı ' mutabakatı' konusunda da açıklama yaparak, "Her iki ülkenin çabalarını takdir ediyoruz ve bu anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

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BM’den uçak krizi hakkında flaş açıklama
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