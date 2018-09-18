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in zararı 350 milyon dolar

Giriş Tarihi: 18.9.2018
Depremin zararı 350 milyon dolar
'nın kuzeyindeki Hokkaido'da yerel hükümet, bölgeyi vuran 6.7'lik in ormancılık, tarım ve balıkçılık endüstrilerine 350 milyon doları aşan ekonomik zarar verdiğini açıkladı. Yetkililer, 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6 Eylül'deki deprem nedeniyle tetiklenen toprak kaymalarının Atsuma, Abira ve Mukawa kasabalarındaki dağ ormanlarına tahmini 200 milyon dolar zarar verdiğini bildirdi. Orman yollarında meydana gelen zararın bedeli 40 milyon dolar olarak açıklandı. Sulama kanallarının onarımı için 80 milyon dolardan fazla kaynak gerekebileceği, elektrik kesintileri nedeniyle 19 milyon dolar değerinde çiğ sütün çöpe gittiği, yıkılan ahırlarda birçok hayvanın telef olduğu açıklandı. Balıkçı limanlarındaki hasarın ise yaklaşık 9 milyon dolar seviyesinde olduğu tespit edildi.
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Depremin zararı 350 milyon dolar
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