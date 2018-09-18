Filistinli genç, İsrail’in gözaltına almasından birkaç saat sonra öldü

İsrail özel kuvvetleri tarafından gözaltına alınırken ağır şiddet gören Filistinli genç gözaltına alınmasından birkaç saat sonra hayatını kaybetti.

İsrail'in özel kuvvetleri tarafından gözaltına alınırken darp edildikten birkaç saat sonra hayatını kaybeden gencin kardeşi Beşir EL Rimavi, kardeşinin ölüm haberinin verildiğini, otopsi için İsrail'in işgali altında bulunan Ebu Kebir Adli tıp merkezine gönderildiğini söylediği ifade edildi.



El-Rimawi, İsrail özel kuvvetlerinin El Haddad'da çalışan kardeşi Muhammed'i (24) gözaltına alırken silahlarının dipçiği ile kardeşini dövdüklerini, şuurunu kaybeden kardeşini bilinmeyen bir yere götürdüklerini, bundan birkaç saat sonra da kendilerine kardeşinin ölüm haberinin geldiğini söyledi.