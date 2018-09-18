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, ’in gözaltına almasından birkaç saat sonra öldü

özel kuvvetleri tarafından gözaltına alınırken ağır şiddet gören gözaltına alınmasından birkaç saat sonra hayatını kaybetti.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2018 11:38 Güncelleme Tarihi: 18.9.2018 12:10
Filistinli genç, İsrail’in gözaltına almasından birkaç saat sonra öldü

özel kuvvetleri tarafından gözaltına alınırken ağır şiddet gören gözaltına alınmasından birkaç saat sonra hayatını kaybetti.
İsrail'in özel kuvvetleri tarafından gözaltına alınırken darp edildikten birkaç saat sonra hayatını kaybeden gencin kardeşi Beşir EL Rimavi, kardeşinin ölüm haberinin verildiğini, otopsi için İsrail'in işgali altında bulunan Ebu Kebir Adli tıp merkezine gönderildiğini söylediği ifade edildi.


El-Rimawi, İsrail özel kuvvetlerinin El Haddad'da çalışan kardeşi Muhammed'i (24) gözaltına alırken silahlarının dipçiği ile kardeşini dövdüklerini, şuurunu kaybeden kardeşini bilinmeyen bir yere götürdüklerini, bundan birkaç saat sonra da kendilerine kardeşinin ölüm haberinin geldiğini söyledi.

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Filistinli genç, İsrail’in gözaltına almasından birkaç saat sonra öldü
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