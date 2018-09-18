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dindi ama şimdi sel korkusu var

Giriş Tarihi: 18.9.2018
Florence dindi ama şimdi sel korkusu var
ABD'NİN doğu yakasını etkisi altına alarak 23 kişinin ölümüne neden olan kasırgasının şiddetli rüzgar etkisinin zayıfladığını söyleyen meteoroloji uzmanları, bugün ve yarın afetin vurduğu bölgeler için bu kez şiddetli yağış uyarı yaptı. Kuzey Carolina Valisi Roy Cooper, Cape Fear Nehri'nin de sularının gittikçe yükseldiği ve bir iki gün içinde taşabileceği duyurdu. Su baskını tehlikesine karşı nehir çevresindeki 2 bin 800 ev için tahliye uyarısı yapıldı. Ulusal Kasırga Merkezi, hızının saatte 56 kilometreye kadar gerilemesi nedeniyle kasırganın 'tropik depresyon' seviyesine düşürüldüğünü duyurdu. 2 eyalette 1 milyondan fazla kişinin elektriksiz kaldığı afetten toplamda 10 milyon kişinin etkilendiği kaydedildi. DIŞ HABERLER
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Florence dindi ama şimdi sel korkusu var
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