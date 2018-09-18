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'da babayı çocuklarının önünde öldürdüler

'nın Tours şehrinde vatmanlık yapan 3 çocuk babası, Cumartesi günü bir park yeri için uğradığı saldırıda çocuklarının gözleri önünde öldürüldü.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2018 12:52 Güncelleme Tarihi: 18.9.2018 12:56
Fransa'da Türk babayı çocuklarının önünde öldürdüler

'nın Tours şehrinde vatmanlık yapan 3 çocuk babası, Cumartesi günü bir park yeri için uğradığı saldırıda çocuklarının gözleri önünde öldürüldü.

baba (43), Cumartesi günü 3 çocuğu ve eşiyle birlikte gittiği Tours şehrindeki Atlantis Alışveriş merkezinin otoparkında 2 kişinin saldırısına uğramış ve hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü, 2 günlük hastanedeki yaşam savaşını kaybetti. Biri 21 diğeri ise 24 yaşında olan 2 katil zanlısı gözaltına alındı.



KIZINI DAHİ DÖVDÜLER

Hayatını kaybeden Ali Ünlü'nün yanı sıra, 16 yaşındaki kızı da saldırganlar tarafından kafasına vurularak darp edildi ve hastaneye kaldırıldı. Şahısların gözaltına alındığını ve soruşturmanın devam ettiğini söylen Tours Cumhuriyet Savcısı, "Çok acıklı bir olay, sadece bir park yeri yüzünden" ifadesini kullandı.

Kardeş oldukları açıklanan zanlıların polise verdikleri ifadede "Hakaretleri kaldıramadık" dediği öğrenildi.

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Fransa'da Türk babayı çocuklarının önünde öldürdüler
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