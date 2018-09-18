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büyüklüğündeki kasabanın tek polisi

Giriş Tarihi: 18.9.2018
İngiltere büyüklüğündeki kasabanın tek polisi
'nın Birdsville kasabasında görev yapan tek polis memuru olan Stephan Pursell, sorumlu olduğu alanın büyüklüğü nedeniyle 'dünyanın en yalnız polisi' olarak anılmaya başladı. En yakın şehre 380 kilometre uzaklıkta bulunan Birdsville'in sınırları 240 bin kilometrekareyi bulurken, tamamı çöl ve kurak araziden oluşan bölgenin nüfusu ise 100. kadar bir alanda sakin bir hayat geçirdiğini söyleyen memur Pursell, "Kasabada herkes birbirini tanıyor ve günlük yaşam son derece düşük bir tempoda geçiyor" dedi.
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İngiltere büyüklüğündeki kasabanın tek polisi
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