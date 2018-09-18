Katarlı gazeteci açıklamayı Türkçe yaptı: Erdoğan başardı

Soçi'de düzenlenen Erdoğan-Putin zirvesinde mutabakat sağlandı. Tarihi zirveden İdlib'de silahlardan arındırılmış bölge kararı çıkmasıyla İslam dünyasında büyük bir sevinç yaşandı. Katar El-Arab Medya Grubu üst düzey yöneticisi Cabir el-Haremi, Soçi zirvesinde alınan karar hakkında Türkçe bir yorum yaptı.

Katarlı gazeteci Cabir el-Haremi, İdlib için alınan karara sevinirken Türkiye'nin diplomatik zaferiyle 4 milyondan fazla Suriyelinin ölümden kurtulduğunu söyledi. Cabir el-Haremi, bu başarının "siyonistleşmiş" Arapların hazmedemeyeceğini ifade etti.

Sosyal medya hesabından Türkçe yorumda bulunan el Haremi, "Başkan Erdoğan bir kez daha mazlum halkları savunmayı başardı. İdlib'te 4 milyondan fazla Suriyeli'yi ölümden kurtardı. Bu başarı siyonistleşmiş Arabları razı etmeyecek. Bunlar hep Türkiye'ye karşı çalışmışlardır" yorumunda bulundu.