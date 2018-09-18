Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Katarlı gazeteci açıklamayı Türkçe yaptı: Erdoğan başardı

lı gazeteci açıklamayı yaptı: Erdoğan başardı

Soçi'de düzenlenen Erdoğan-Putin zirvesinde 'de silahlardan arındırılmış bölge kararı çıkmasının ardından tarihi bir hamle yaptı. Müslüman coğrafyada büyük bir sevinçle karşılanan bu gelişmeye lı gazeteci Cabir el-Haremi "Başkan Erdoğan bir kez daha mazlum halkları savunmayı başardı" yorumunda bulundu

Giriş Tarihi: 18.9.2018 20:06 Güncelleme Tarihi: 18.9.2018 20:33
Katarlı gazeteci açıklamayı Türkçe yaptı: Erdoğan başardı

Soçi'de düzenlenen Erdoğan-Putin zirvesinde mutabakat sağlandı. Tarihi zirveden 'de silahlardan arındırılmış bölge kararı çıkmasıyla İslam dünyasında büyük bir sevinç yaşandı. El-Arab Medya Grubu üst düzey yöneticisi Cabir el-Haremi, Soçi zirvesinde alınan karar hakkında bir yorum yaptı.

Katarlı gazeteci Cabir el-Haremi, İdlib için alınan karara sevinirken 'nin diplomatik zaferiyle 4 milyondan fazla Suriyelinin ölümden kurtulduğunu söyledi. Cabir el-Haremi, bu başarının "siyonistleşmiş" Arapların hazmedemeyeceğini ifade etti.

Sosyal medya hesabından Türkçe yorumda bulunan el Haremi, "Başkan Erdoğan bir kez daha mazlum halkları savunmayı başardı. İdlib'te 4 milyondan fazla Suriyeli'yi ölümden kurtardı. Bu başarı siyonistleşmiş Arabları razı etmeyecek. Bunlar hep Türkiye'ye karşı çalışmışlardır" yorumunda bulundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Katarlı gazeteci açıklamayı Türkçe yaptı: Erdoğan başardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN