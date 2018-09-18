Maas’tan Türkiye düşmanlarına sert çıkış: Erdoğan Almanya'ya gelecek

Alman hükümeti, Erdoğan'ın Almanya
ziyaretine sayılı günler kala kendi vatandaşlarından gelen sert eleştirilere ve protestolara tepki gösterdi. İlk tepki Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'tan geldi. Maas, "Başkan Erdoğan'ın ziyaretinin kamusal alanda eleştirel bir şekilde takip edilecek ve bunun protestolara yol açacak olması, ülkemizin demokratik gerçekliğinin bir parçasıdır. Ancak bunun sonucu, Sayın Erdoğan'ın artık Almanya'ya gelememesi olmamalıdır. Bilakis, kendisiyle görüşeceğimiz birçok konu bulunuyor" dedi.
Almanya'da 3 milyondan fazla Türk kökenli vatandaşın olduğunu hatırlatan Maas, "Türkiye
'nin iç politikasındaki çatışmalar Almanya'ya çok çabuk erişebiliyor. Bundan hiçbirimizin bir çıkarı yok ve o sebepten yapıcı bir ilişkiye ihtiyacımız var" dedi. ASKERİ TÖRENLE KARŞILAMA
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'ın daveti üzerine Başkan Erdoğan, 28-29 Eylül tarihlerinde Almanya'nın başkenti Berlin'e resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan'ın, 29 Eylül'de Almanya'nın Köln şehrinde yaşayan Türk kökenli Alman vatandaşlarla bir araya gelmesi planlanıyor. Berlin'de askeri bir törenle karşılanacak olan Erdoğan, Steinmeier'ın ev sahipliğindeki resepsiyona katılacak ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşecek.