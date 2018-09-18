Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Medyanın geleceği için Eğitim Kampı

Medyanın geleceği için

İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği (İKGF- Dİ), Gençlik ve , ve Spor Bakanlığı ile (AA) iş birliğinde gerçekleştirilen İKGF-Dİ ve , 'da başladı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2018 18:52
Medyanın geleceği için Eğitim Kampı

Cumhurbaşkanı 'ın onursal başkanlığını yaptığı, Kudüs-2018 İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Gençlik Başkenti Uluslararası Programı kapsamında İİT nca ağırlıklı olarak Filistinli gençler için düzenlenen , Gençlik ve nın 19 Mayıs Gençlik Kampı'nda gerçekleştiriliyor.

70 ÖĞRENCİ KATILIYOR

Kampa Filistinli ve Türk öğrencilerin yanı sıra Somali, Malezya, Irak, Lübnan, Endonezya, Hindistan, Bangladeş, Arnavutluk, Afganistan, Nijerya ve Azerbaycan'dan 70 öğrenci katılıyor.

AA Haber Akademisi Koordinatör Yardımcısı Hayri Çetinkuş, programın açılışında yaptığı konuşmada 'nın tarihçesini anlattı ve tanıtımını yaptı.

AA İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan "Medya'da Algı Yönetimi", Bölge Müdürü İsa Sansar ile Başmuhabir Vekili Dilek Sezen de "Haber Yazılım Teknikleri" konusunda öğrencilere ders verdi.

UYGULAMALI EĞİTİM VERİLİYOR

Samsun'da 6 gün sürecek eğitim kampına İslam dünyasından katılan öğrencilere medyada bilgi çarpıtılması, haber yazma teknikleri, dijital ve sosyal medya konularında uygulamalı eğitim verilecek.

Eğitim kampında Kudüs-2018 İİT Gençlik Başkenti programı kapsamında yürütülen diğer programlar hakkında da bilgi verilerek, Müslüman coğrafyalarda yaşayan gençlerin sorunları ve çözüm yolları ile ilgili istişare toplantıları da gerçekleştirilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Medyanın geleceği için Eğitim Kampı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN