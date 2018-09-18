Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlaller arttı

Vakfın Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Bişara Hermec, Mescid-i Aksa'nın bugün tüm yönleriyle gerçek bir tehlikeyle karşı karşıya bulunduğunu ve onu savunmanın herkesin görevi olduğunu söyledi.

"KUTSAL EMANETLERE SALDIRILAR..."

Kutsal ve ulusal emanetler konumundaki cami ve kiliselere yönelik saldırı, ihlal ve hırsızlık girişimlerinin kabul edilemeyeceğini dile getiren Hermec, ayrıca kutsal mekânların işgalcilerle paylaşılmasın veya müdahale edilmesine de razı olunmayacağına dikkati çekti.

"HUKUKA UYMAYAN KARARLAR GEÇERSİZDİR"

ABD'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) yardımları durdurma kararını "Filistinlilere yeni bir darbe" olarak değerlendiren Hermec, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin davasına ilişkin tarihi gerçekler ve uluslararası hukukla uyuşmayan tüm kararlarını geçersiz saydıklarını vurguladı.

Hermec, "ABD yönetiminin UNRWA'ya yardımları durdurma kararını ırkçı bir adım olarak görüyoruz. Bu karar, siyonistlerin Filistinli mültecilerin topraklarına geri dönüş hakkını sonlandırma yönündeki çalışmalara hizmet ediyor." diye konuştu.

TRUMP'IN TÜM ADIMLARI İSRAİL İÇİN...

Uluslararası Kudüs Vakfı Genel Müdürü Yasin Hammud'un okuduğu raporda ise Filistin davasıyla ilgili son bir yılda önemli gelişmeler yaşandığı, bunların başında da Trump'ın Kudüs'ü "işgalci İsrail'in başkenti" olarak tanıma ve ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma adımının geldiği belirtildi.

"FİLİSTİN DAVASI, GÖRÜLMEMİŞ BİR SALDIRIYLA KARŞI KARŞIYA"

İSRAİL MESCİD-İ AKSA'YI BÖLME ÇABALARINI SÜRDÜRÜYOR

İsrail güçlerinin yanı sıra Yahudi yerleşimciler ve İsrailli öğrencilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerinin son bir yılda yüzde 40 arttığına işaret edilen raporda, İsrail'in Mescid-i Aksa'yı bölme çabalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Raporda, Filistin halkına ABD'nin dayatmalarına boyun eğmeme ve "Yüzyılın Anlaşması" ile bu yöndeki gelişmeleri reddetme çağrısı yapılırken, Arap ve İslam ülkelerinden de Trump'ın kararına karşı Kudüs'ün tümünü Filistin'in başkenti olarak ilan etmeleri istendi.