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Rus askeri uçağı 'de radardan kayboldu

Savunma Bakanlığı, içinde 14 asker bulunan İl-20 model Rus askeri uçağının üzerinde radardan çıktığını bildirdi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2018 02:33 Güncelleme Tarihi: 18.9.2018 03:08
Rus askeri uçağı Akdeniz'de radardan kayboldu

Savunma Bakanlığı, İl-20 model Rus askeri uçağının üzerinde radardan kaybolduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, içinde 14 asker bulunan Rus İl-20 askeri uçağının, Rusya'nın Suriye'deki Hmeymim üssüne dönüşü sırasında Akdeniz üzerinde radardan çıktığı bildirildi.

Uçağın, İsrail'e ait dört F-16 savaş uçağının Suriye'nin Lazkiye kentine gerçekleştirdiği saldırı sırasında kaybolduğu belirtilen açıklamada, Akdeniz'de bulunan Fransa'ya ait bir fırkateynden bölgeye yönelik füze saldırısı yapıldığının da tespit edildiği öne sürüldü.

Açıklamada, söz konusu uçaktaki Rus askerlerinin akıbetine ilişkin henüz herhangi bir bilgiye ulaşılamadığı bilgisi de paylaşıldı.

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Rus askeri uçağı Akdeniz'de radardan kayboldu
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