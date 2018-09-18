Rusya Devlet Başkanı Putin'den son dakika açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: "Suriye'de Rus uçağının düşürülmesi trajik olayların bir zinciri gibi görünüyor. Moskova'nın tepkisi, Suriye'deki Rus birliklerinin güvenliğini arttırmak yönünde olacaktır"

PUTİN NETANYAHU İLE GÖRÜŞECEK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Suriye'de Rus askeri uçağının vurularak düşürülmesi olayını Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin ile yapacağı telefon görüşmesinde ele alacağı bildirildi.

Adının açıklanmasını istemeyen İsrailli üst düzey bir diplomatik kaynak, Netanyahu ile Putin arasındaki telefon görüşmesinin "kısa bir zaman içinde" gerçekleşeceğini belirtti.

İSRAİL İLE RUSYA "SÜREKLİ TEMAS" HALİNDE

Yerel basına konuşan bir başka diplomatik kaynak ise İsrail ile Rus siyasi ve askeri yetkililerin "sürekli temas" halinde olduğunu ifade etti.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın kendisine ait askeri uçağın vurulmasından İsrail'in sorumlu olduğu yönündeki suçlamaları reddedilerek, olaydan Suriye'deki Beşşar Esed rejimi güçleri ile İran ve Hizbullah'ın sorumlu olduğu iddia edilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, dün Suriye'de 15 askerle birlikte radardan kaybolan Rus İl-20 askeri uçağının Suriye rejimine ait S-200 hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü ifade edilmişti.

Olay nedeniyle İsrail'i suçlayan Rusya Savunma Bakanı Şoygu, "Suriye'de düşen Rus askeri uçağının ve ölen mürettabatın tüm sorumluluğu İsrail'e ait." ifadesini kullanmıştı.