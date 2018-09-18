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’dan ’e gözdağı: Cevapsız kalmayacak

Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 'de düşen uçakla ilgili olarak "Rusya, İl-20 uçağının düşüşünü cevapsız bırakmayacak" dedi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2018 19:51 Güncelleme Tarihi: 18.9.2018 20:01
Rusya’dan İsrail’e gözdağı: Cevapsız kalmayacak
'de Rus savaş uçağının düşmesinin ardından 'dan sert açıklamalar gelmeye devam ediyor. Askeri meslektaşları ile yaptığı görüşme sırasında konuşan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün li meslektaşlarımızı da konu ile alakalı bilgilendirdik. Özellikle İsrail Savunma Bakanına bu tür eylemlerin cevapsız kalmayacağını söyledim" ifadelerini kullandı. Şoygu, Rusya'nın olayla ilgili araştırmasının devam edeceğini ve suçlunun mutlaka cezalandırılacağını belirtti.

Suriye'nin Lazkiye kenti dün gece saatlerinde vurulmuş, ardından da Rus uçağının hava sahasında kaybolduğu açıklanmıştı. Rusya bugün yaptığı açıklamada, Lazkiye'nin Akdeniz'de konuşlandırılmış 'ya ait firkateynden fırlatılan füzelerle vurulduğunu duyurmuştu. Bakanlık açıklamasında, Lazkiye'nin vurulmasının ardından ise 4 İsrail savaş uçağının bölgede tespit edildiğini ve Rus uçağının İsrail'in sorumsuzluğu nedeniyle Suriye tarafından vurulduğu ifade edilmişti.
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Rusya’dan İsrail’e gözdağı: Cevapsız kalmayacak
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