Rusya'dan 'kayıp uçak' açıklaması!

Rusya Savunma Bakanlığı, içinde 15 asker bulunan İl-20 model Rus askeri uçağının Akdeniz üzerinde radardan çıktığını bildirerek, "Uçak, İsrail'e ait 4 F-16 uçağının Lazkiye saldırısı sırasında kayboldu" açıklamasını yapmıştı.

"İSRAİL'İN SORUMSUZ DAVRANIŞI NEDENİYLE 15 ASKERİMİZ ÖLDÜ"

Rus Savunma Bakanlığı; " Radarda kaybolan uçağımızı Esed güçleri vurdu ve buna İsrail sebep oldu. İsrail'in sorumsuz davranışı nedeniyle 15 askerimiz öldü. İsrailli pilotlar askeri uçağımızı Suriye hava savunma sisteminin olduğu yöne itti. İsrail planlanan operasyondan sadece 1 dakika önce bizi uyardı. Ancak bu süre savaş uçağımızın güvenli alana geçmesi için yeterli değildi. 15 askerimiz İsrail'in sorumsuz davranışları nedeniyle öldü. İsrail'in Rusya'daki davranışları provokasyona neden oluyor. İsrail ordusunun uçağımızı inişe hazırlanırken görmemesi imkansız. İsrail'in bu düşmanca davranışına uygun ölçülerde karşılık verme hakkına sahibiz." açıklaması yapıldı.

RUS SAVUNMA BAKANI İSRAİLLİ BAKAN İLE GÖRÜŞTÜ

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman ile konuştu. Şoygu; "İsrail Savunma Bakanı ile konuştuk onlara İsrail'in davranışlarının sorumsuzca olduğunu söyledim. 15 Rus'un ölümüne onların davranışlarının neden olduğunu ve tek sorumlunun İsrail olduğunu belirttim" ifadelerini kullandı.

KREMLİN: ANLAŞMA ETKİLENMEYECEK

Kremlin'den yapılan açıklamada; "Rus uçağının düşürülmesi endişe verici, durum değerlendiriliyor. " açıklamasında bulunuldu. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov da, Türkiye ve Rusya arasında varılan İdlib anlaşmasının, Suriye'nin geleceği açısından son derece önemli olduğunu belirterek, "Suriye'de düşen Rus uçağı bu anlaşmayı asla etkilemeyecek" dedi.

RUSYA BÜYÜKELÇİSİNİ ÇAĞIRDI

Rusya İsrail Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

İSRAİL'DEN YANIT

İsrail ordusundan konuyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada, "Rus askerlerin ölümünden dolayı üzgünüz, ama sorumlusu Esad, İran ve Hizbullah'tır. İsrail jetleri çoktan üslerine dönmüştü" denildi.

FRANSA 'MÜDAHALEMİZ YOK' DEMİŞTİ

Uçağın radarda kaybolmasının ardından Fransa'nın Rus askeri uçağını düşürdüğüne dair iddialar ortaya atılmıştı. Reuters'e konuşan Fransız askeri yetkili, "Olayla ilgili hiçbir bağlantımız yok" açıklamasında bulunmuştu.