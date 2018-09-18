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"Trump, 'le ticaret müzakerelerinden tatmin olmadı"

Başkanı , "Başkan (Donald) Trump, ile yürütülen ticaret müzakerelerinde tatmin olmadı. Bunun üzerine Çin'e 200 milyar dolar değerinde ek gümrük vergisi getirilmesini önerdi. Tahminim, bununla ilgili duyuru çok yakında yapılacak" dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 17.9.2018 21:22 Güncelleme Tarihi: 18.9.2018 01:54
Trump, Çin'le ticaret müzakerelerinden tatmin olmadı

Kudlow, Ekonomi Kulübü'nde düzenlenen bir toplantıda yaptığı konuşmada, "Başkan Trump, ile yürütülen ticaret müzakerelerinde tatmin olmadı. Bunun üzerine Çin'e 200 milyar dolar değerinde ek gümrük vergisi getirilmesini önerdi. Tahminim, bununla ilgili duyuru çok yakında yapılacak." ifadelerini kullandı.

"ARTAN KAMU AÇIĞINI..."

Gümrük vergilerinin "itici bir güç" olduğunu savunan Kudlow, Trump yönetiminin 'ye hızlı ekonomik büyüme getirdiğini öne sürdü.

Kudlow, vergi kesintileri ve regülasyonların azaltılması sayesinde ABD ekonomisinin büyüme oranının arttığını kaydederken, ülkenin artan kamu açığının, hızlı büyüme ile çözülebileceğini belirtti.

Trump'a Çin'den büyük misilleme!

Öte yandan Kudlow'ın açıklamalarının ardından New York borsasında endeksler düşüşünü sürdürürken, Nasdaq Teknoloji Endeksi'nin günlük kaybı TSİ 20.50'de yüzde 1'i aştı.

ABD'li şirketlerden Trump'a uyarı: Gümrük vergileri maliyeti artırır

ÇİN'DEN KARŞILIK GELECEK

Trump yönetiminin bu hafta içinde ABD'nin Çin'den ithal ettiği 200 milyar değerindeki mallara yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesi ve ardından Pekin hükümetinin kısa süre içerisinde ABD'ye gümrük vergileriyle karşılık vermesi bekleniyor.

Washington yönetimi bugüne kadar Çin menşeili ürünlere 50 milyar dolar gümrük vergisi uygularken, iki hafta önce Trump "uygun gördüğü takdirde" Çin'e 267 milyar dolar değerinde ek gümrük vergisi getirebileceğini söylemişti.

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"Trump, Çin'le ticaret müzakerelerinden tatmin olmadı"
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