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'den ABD'ye taziye mesajı

, ABD'deki Florence kasırgasında hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve ülke halkına taziyelerini iletti

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2018 21:02 Güncelleme Tarihi: 18.9.2018 21:03
Türkiye'den ABD'ye taziye mesajı

, ABD'de etkili olan Florence kasırgasında hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve ABD halkına taziyelerini iletti.

ndan yapılan açıklamada, Florence kasırgasının ABD'de çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açmasından üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Kasırgada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve ABD halkına taziyelerimizi iletiyoruz." ifadesi yer aldı.

Ülkenin doğu yakasını cuma günü etkisi altına alan Florence kasırgası nedeniyle 31 kişi yaşamını yitirmişti.

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Türkiye'den ABD'ye taziye mesajı
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