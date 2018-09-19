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'de ünlülerin u seri cü çıktı! En az 1000 kadın...

’nin televizyon programı da sunan ve birçok yıldız ismi tedavi eden estetik cerrahı Grant William Robicheaux, kız arkadaşı Laura Riley ile gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 19.9.2018 22:21 Güncelleme Tarihi: 19.9.2018 22:24
ABD'de ünlülerin doktoru seri tecavüzcü çıktı! En az 1000 kadın...

Orange County'de yaşayan Robicheaux ve Riley'nin 2 kadının şikayeti üzerine gözaltına alındığı açıklanırken, yetkililer 38 yaşındaki estetik cerrahın bu kadınlara cinsel taciz ve de bulunduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada, ikilinin kadınlara ilaç vererek bayılttığı ve daha sonra onları tecavüz ettiği ifade edildi.

İddiaların ardından gözaltına alınan un evine yapılan baskında çok sayıda ruhsatsız silah ve çok sayıda yasa dışı bulundu.
Yetkililer soruşturmanın derinleştirildiğini açıklarken, korkunç bir itirafta da bulundu. Soruşturma devam ederken, Robicheaux ve Riley'nin en az 1000 kadından faydalanmış olabileceği açıklandı.

Yetkililer, çok sayıda kadının cinsel saldırıya uğramış olabileceğini açıkladı. Yetkililer saldırıya uğrayan kadınların bir kısmının doktorun hastası olduğunu açıklarken sapık çiftin Burning Man gibi festivallere giderek insanlara uyuşturucu verdiğini ve daha sonra baygın haldeki kadınlara saldırıda bulunduğunu söyledi.

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ABD'de ünlülerin doktoru seri tecavüzcü çıktı! En az 1000 kadın...
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