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'den McDonald's kararı

Komisyonu, Lüksemburg'un McDonald's şirketine vergi konusunda ayrıcalıklı davranmadığına karar verdi.

Giriş Tarihi: 19.9.2018 16:47
AB'den McDonald's kararı

Avrupa Birliği () Komisyonu, Lüksemburg'un ABD'li fastfood zinciri McDonald's şirketine vergi konusunda imtiyazlar sağlamadığı kararını aldı.

AB Komisyonu, Lüksemburg'un McDonald's şirketine uyguladığı vergi muafiyetlerinin AB kamu destekleme kurallarına uygun olup olmadığına ilişkin 2015 yılında başlatılan soruşturmanın tamamlandığını açıkladı.

Açıklamada, McDonalds'ın bazı karlarının Lüksemburg'da vergilendirilmemesinin ülke yasaları ve Lüksemburg-ABD çifte vergilendirme anlaşmasına uygun bulunduğu kaydedildi.

Lüksemburg'daki vergi uygulamasının söz konusu şirkete vergi imtiyazları sağlamadığı belirtilen açıklamada, bu durumun AB kamu destek kurallarına uygun bulunduğu ifade edildi.

AB üyesi ülkelerde, vergi düzenlemelerinin hiçbir şirkete çıkar sağlamaması ve sektördeki rekabeti bozmaması gerekiyor.

Yapılan düzenlemelerin kurallara uygun olup olmadığının denetlenmesi ise AB Komisyonunun görev alanına giriyor.

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AB'den McDonald's kararı
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