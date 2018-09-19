Almanya Dışişleri Bakanı Maas Arnavutluk'ta

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Arnavutluk ziyareti kapsamında Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile Avrupa ve Dışişleri Bakanı Ditmir Bushati ile bir araya geldi.

Başkent Tiran'da gerçekleşen görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenleyen Maas ve Bushati, iki ülke arasındaki ilişkiler, Almanya'nın Arnavutluk'un Avrupa entegrasyon sürecine yönelik desteği ve bölgedeki gelişmeler gibi konuları ele aldı.

Maas, bölge gençlerinin Avrupa Birliği (AB) değerlerine yönelik coşkularının etkileyici olduğunu dile getirerek, "Biz reformlar hakkında Arnavutluk'u desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Alman bakan, Arnavutluk'un AB yolunda Almanya'ya sırtını yaslayabileceğini, reform sürecinin engelli bir yol olsa da üyelik perspektifinin hiç olmadığı kadar yakın olduğunu belirtti.

Kosova ve Sırbistan arasındaki sınır meselesi ve iki ülke arasında olası bir anlaşmaya da değinen Maas, "Çoğu kez Kosova ve Sırbistan arasında toprak değişimi için anlaşmaya varılması korkusunun mevcut olduğu ifade ediliyor. Bir domino etkisi korkusu da mevcut. Kuşkuluyuz ancak başka sorunlar yaratmayacak şekilde çözüme kavuşması gerekiyor." diye konuştu.

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Bushati de ülkesinin Almanya ile adil ve dürüst ilişkiye sahip olduğunu ifade ederek, Almanya ile ortaklık ilişkilerinin değerli ve değişmez olduğunu kaydetti.

Bushati, "(Görüşmede) Arnavutluk'un AB üyelik müzakereleri sürecinin başlatılması için yaptığı hazırlık koşulları çerçevesinde yeni iş birliği yolları oluşturma yönünde anlaştık. AB üyelik müzakerelerinin başlatılmasının yolu ve üyelik süreci kolay bir süreç olmayacaktır." dedi.

Bölgedeki gelişmelere de değinen Bushati, Makedonya'da 30 Eylül'de yapılacak referandumun başarılı olmasının önemli olduğunu vurguladı.

RAMA-MAAS GÖRÜŞMESİ

Bu arada Arnavutluk Başkanı Edi Rama da Maas'ı kabul etti.

Görüşme sonrası gerçekleşen basın toplantısında Rama, ülkedeki reform süreci ve Almanya'nın ülkesinin Avrupa entegrasyon sürecine yönelik desteğine değindi.

Almanya'nın Arnavutluk ve tüm Batı Balkanlar'a yönelik dikkat ve desteğinden dolayı duyduğu saygı ve memnuniyeti dile getiren Rama, "(Almanya) Federal hükümeti ve Başbakanının (Angela Merkel) Berlin Süreci'nin başlatılmasına yönelik çalışmalarını tarihi bir öneme sahip olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Arnavutluk'un, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) başkanlığını yürütme adaylığına yönelik Almanya'nın desteğini talep eden Rama, "Bunun, bölgemizin dinamiklerine ve entegrasyon sürecine katkı sağlayacağından eminiz." dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas ise bölgedeki sürekliliğin ve istikrarın bir sütunu olarak nitelendirdiği Arnavutluk'ta, adalet reformu gibi derin reformların başladığını ifade ederek, söz konusu reformların Arnavutluk'un Avrupa perspektifi için öneminin altını çizdi.

Ülkesinin, Arnavutluk'un Avrupa perspektifini desteklediğini dile getiren Maas, hükümetin bu yolda ilerlemesinin oldukça önemli olduğunu kaydetti.

Heiko Maas, "Biz baştan beri bu yolu destekliyoruz. Başta NATO olmak üzere uluslararası kuruluşlar çerçevesinde siz de bizim için önemli bir ortaksınız." şeklinde konuştu.