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’da ’nın gösterilerine yasak

Giriş Tarihi: 19.9.2018
Almanya’da PKK’nın gösterilerine yasak
Alman hükümeti terör örgütü yanlısı Kürt Toplumu'nun, Başkan 'ın Almanya'ya 27-29 Eylül tarihlerinde yapacağı ziyareti sırasında Berlin'deki Brandenburg Kapısı'nda düzenlemeyi planladığı protesto gösterisine izin vermedi. hükümeti daha önce yasal izin almasına rağmen bu kez terör taraftarı Almanya Kürt Toplumu'nun provokatif gösterisine engel oldu. PKK'yı destekleyen örgüt, 29 Eylül'de Berlin'de planladığı gösterinin polis tarafından yasaklandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, Alman polisinin yasağa gerekçe olarak 3 Ekim'de Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinin yıldönümü kutlamaları kapsamında Brandenburg Kapısı'nda yapılan hazırlıkları gösterdiği ifade edildi.
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Almanya’da PKK’nın gösterilerine yasak
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