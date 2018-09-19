Almanya’da PKK’nın gösterilerine yasak

Alman hükümeti terör örgütü PKK
yanlısı Almanya
Kürt Toplumu'nun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın Almanya'ya 27-29 Eylül tarihlerinde yapacağı ziyareti sırasında Berlin'deki Brandenburg Kapısı'nda düzenlemeyi planladığı protesto gösterisine izin vermedi. Angela Merkel
hükümeti daha önce yasal izin almasına rağmen bu kez terör taraftarı Almanya Kürt Toplumu'nun provokatif gösterisine engel oldu. PKK'yı destekleyen örgüt, 29 Eylül'de Berlin'de planladığı gösterinin polis tarafından yasaklandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, Alman polisinin yasağa gerekçe olarak 3 Ekim'de Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinin yıldönümü kutlamaları kapsamında Brandenburg Kapısı'nda yapılan hazırlıkları gösterdiği ifade edildi.