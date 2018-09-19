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'deki nda ölenlerin sayısı 81'e yükseldi

'in kuzey kıyılarını cumartesi günü etkisi altına alan ve gücünden dolayı "süper" olarak adlandırılan nda ölenlerin sayısı 81'e çıktı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 19.9.2018 11:37 Güncelleme Tarihi: 19.9.2018 11:41
Filipinler'deki Mangkhut tayfununda ölenlerin sayısı 81'e yükseldi

'in kuzey kıyılarını cumartesi günü etkisi altına alan ve gücünden dolayı "süper" olarak adlandırılan nda ölenlerin sayısı 81'e çıktı.

Yerel basındaki haberlere göre, tayfun nedeniyle ölenlerin sayısı 81'e yükseldi.

Filipinler polisi, tayfunda 70 kişinin kaybolduğu, 71 kişinin de yaralandığı bilgisini paylaştı.

ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Ölümlerin, daha çok tayfunun yol açtığı heyelanlardan kaynaklandığı, yaklaşık 250 bin kişinin tayfundan etkilendiği belirtilmişti.

Hawaii'deki Müşterek Tayfun Uyarı Merkezi, Pasifik Okyanusu'nun kuzeyinde ortaya çıkan tayfunun, kategori 5 kasırga gücündeki "süper tayfun"a dönüştüğünü duyurmuştu.

İlk gün saatteki hızı 255 kilometreye kadar ulaşan tayfunun hızı üç gün önce 100 kilometreye kadar düşerek Filipinler'deki etkisini yitirmiş, 'in güneyine ve 'a ulaşmıştı.

İngiliz yardım kuruluşu "Save The Children"ın yayımladığı raporda, tayfun nedeniyle Luzon Adası'nda çok sayıda okulun zarar gördüğü ve bundan dolayı 1 milyondan fazla çocuğun okula gidemediği kaydedilmişti.

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Filipinler'deki Mangkhut tayfununda ölenlerin sayısı 81'e yükseldi
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