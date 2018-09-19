İdlibli şairden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a methiye

İdlibli bir Arap, Suriye halkına yaptığı yardımlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a övgü dolu bir şiir yazdı.

Suriye halkına Türkiye'den yapılan yardımlar karşılıksız kalmadı. İdlibli bir şair Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan hislerini dizelere döktü. Suriye rejim güçlerinin İdlib'in etrafını kuşatarak şehri ateş çemberine almasından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi'de görüştü. Görüşmede şehirdeki muhalif güçlerin silahsızlandırılmasının sağlanmasıyla yaşayan 3 buçuk milyon insanın hayatının kurtarılmasından etkilenen İdlibli şair bu girişimlerinden etkilenip Erdoğan'a övgü dolu bir şiir yazdı.

"SANA MİNNETTARIZ"

Soçi'den çıkan kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde olduğunu söyleyen şair, "Astana'da Soçi'deki görüşmelerde bizim yanımızda duran Kahraman, komando Erdoğan'dan bahsediyorum. Biz, kadın, erkek, genç, ihtiyar Soçi konferansında bizim yanımızda duran cesur Erdoğan'ı selamlıyoruz. Sen bizi darboğazdan kurtaransın. Hama'nın kuzeyinden Türkiye sınırına kadar Suriyelilerin hayatını kurtaran sensin. Sana minnettarız" dedi.

15 Temmuz'da hain darbe girişimine de değinen İdlibli şair, "Çok derin karanlık bir gecede. Düşmanların, kafirler senin gibi kahraman lideri devirmek istedi. Fakat Allah seni kurtardı. Halk seninleydi. Sen ümmeti destekledin, sen Kur'an'ı korudun. Allah seninle, Allah seni yalnız bırakmaz. Bizim kalplerimiz ve dualarımız seninle emrindeyiz ey kahraman Tayyip Erdoğan" ifadelerini kullandı.