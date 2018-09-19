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İstihbarat Başkanı görevden alındı

Giriş Tarihi: 19.9.2018
İstihbarat Başkanı görevden alındı
'DA aşırı sağla mücadelede yetersiz kalmakla suçlanan İç İstihbarat Servisi Başkanı Hans-Georg Maassen görevden alındı. Maassen, Chemnitz kentinde 3 hafta önce bir Almanın öldürülmesinin ardından aşırı sağcıların ve mültecilere karşı saldırılar konusunda yaptığı açıklamalardan dolayı tepki toplamıştı. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Chemnitz'deki cinayetten sonra aşırı sağcıların göçmen ve mültecilerin peşine düşerek kovalanmasını kınamış, Maassen ise burada insanların kovalanmadığını savunmuştu.
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İstihbarat Başkanı görevden alındı
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