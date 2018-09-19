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Rus uçakları na girdi

izinsiz hava sahalarına giren Rus nı uzaklaştırmak için kendi savaş uçaklarını kaldırdıklarını duyurdu.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 19.9.2018 21:28 Güncelleme Tarihi: 19.9.2018 21:49
Rus uçakları Japonya hava sahasına girdi

yaptığı açıklamada 'ya ait Su-27 çok amaçlı avcı uçağı ve Su-24 ön bombardıman uçağı ile tanımlanamayan ve muhtemelen Rusya'ya ait başka bir uçak olmak üzere 3 savaş uçağının izinsiz bir şekilde Japon na girdiğini duyurdu.

JAPON SAVAŞ UÇAKLARI HAVALANDI

Yapılan açıklamada Rusya'nın ihlaline karşın Japonya'nın da kendi nı kaldırdığı aktarıldı. Japonya'nın yapılan hava sahası ihlalini püskürtmek için kaç adet savaş uçağını kaldırdığının belirtilmediği açıklamada Rus uçaklarının Honshu Adası'nın batı kıyısı bölgesinde uçuş gerçekleştirdikleri kaydedildi.
Açıklamada ayrıca Rus uçaklarının uçuşunu rotasını gösteren bir haritaya ve uçuşu gerçekleştiren Rus uçaklarından Su-24'ün de fotoğrafı yer aldı.

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Rus uçakları Japonya hava sahasına girdi
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