Suriye düşürdü Rusya İsrail’i suçladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin
'in, İdlib'deki insani felaketi engelleyen ikili görüşmesinden saatler sonra Suriye
semalarında tam bir karmaşa yaşandı. Lazkiye'deki Hmeymim Hava Üssü yakınlarında, Rusya'ya ait ve 15 personeli taşıyan İl-20 tipi uçağın radardan kaybolduğu ve Akdeniz'e düştüğü açıklandı. Rus yetkililer olay anında Akdeniz'de bulunan bir Fransız gemisinden füze ateşlendiğini ve İsrail
'e ait 4 savaş uçağının Lazkiye'ye hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. ABD ve Fransa, uçağı düşürenin kendileri olmadığını açıkladıktan sonra İl-20'nin Şam rejimine ait S-200 hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu ortaya çıktı. Rus yetkililer ise yanlışlığın faturasını İsrail'e kesti.
Savunma Bakanlığı İsrail'in Suriye'ye yönelik sorumsuz saldırısı yüzünden Esad'a ait S-200'lerin yanlışlıkla Rus uçağını düşürdüğünü belirtti. İsrail'in, saldırıyı 'kırmızı hat' kullanarak, olaydan sadece dakikalar önce haber verdiğini belirten Rus yetkililer, İl-20 tipi uçağın tehlikeli bölgeden kaçmaya zaman bulamadığını aktardı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "Ölen mürettebatın tüm sorumluluğu İsrail'e aittir" derken, Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, İsrail F-16'larının Rus uçağını bilerek tehlikeli bölgeye sürdüğünü söyledi ve "Bu provakasyonu düşmanca nitelendiriyoruz" ifadelerini kullandı. İsrail'in Moskova Büyükelçisi de Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, söz konusu olayların İdlib konusunda Türkiye ile Rusya'nın vardığı anlaşmayı etkilemeyeceğini duyurdu. İsrail ise suçlamaları reddetti. Bu arada Putin ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
, konuyu telefonda görüştü.