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1 milyon kişiyi sözünü geri aldı

'nın kurucusu , ile arasındaki ticaret savaşının, ABD'de 1 milyon kişiyi taahhüdünü yok ettiğini bildirdi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 20.9.2018 21:17

Şinhua'nın haberine göre, 'nın kurucusu , iki yıl önce bir araya geldiği Başkanı 'a verdiği, ABD'de 1 milyon kişiyi sözünü geri aldı.

ABD ile arasındaki ticaret savaşının, sözünü tutabilmesini imkansız kıldığını kaydeden Jack Ma, "ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmasını öngörememiştim. Şimdiki durum, o zamanki koşulları yok etti." ifadesini kullandı.

Jack Ma ayrıca, ticaret savaşının 20 yıl sürebileceğini belirterek, insanlara buna göre hazırlık yapmaları uyarısında bulundu.

Çin'in en zengin adamı olan Jack Ma, iki hafta önce yönetim kurulu başkanlığı görevinden ayrıldığını, görevine Alibaba icra kurulu üyesi olarak devam edeceğini açıklamıştı.

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1 milyon kişiyi istihdam sözünü geri aldı
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