Birleşik Krallık Büyükelçiliği'ne Ümit Yalçın atandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç merkeze alındı. Bu suretle boşalan göreve Ümit Yalçın atandı. Peki yeni büyükelçi Ümit Yalçın kimdir? nerelidir?

ÜMİT YALÇIN KİMDİR?

Daha önce Kuveyt Büyükelçisi olarak görev yapan Ümit Yalçın, 2014'de Müsteşar Yardımcısı olmuştu. 1967 yılında Ankara'da doğan Ümit Yalçın, Konya Anadolu Lisesi ile Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdikten sonra 1989'da Dışişleri Bakanlığı'na girerek Doğu Avrupa Dairesi'nde aday meslek memuru olarak göreve başladı.

Rotterdam (Hollanda) Başkonsolosluğu ile Bağdat ve Moskova büyükelçiliklerinde değişik zamanlarda görev yapan Yalçın, Ortadoğu konusunda uzmanlaştı ve merkezde Irak-İran dairesinde önemli görevler üstlendi.

Eylül 2016'da Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nda müsteşar görevine atanmıştır.

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