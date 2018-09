İdlib mutabakatı Erdoğan’ın zaferi

BUGÜN NELER OLDU

Rus uzmanlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 'in İdlib 'de silahsız bölge oluşturulması için vardığı mutabakatını iki ülkenin ortak başarısı olarak değerlendirdi.Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulunan Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi Uzmanı Anton Mardasov, mutabakatın hem Erdoğan hem de Rusya'nın zaferi olduğunu söyledi. Mardasov, "Bu mutabakat Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İdlib'de askeri operasyonun gerçekleşmesine izin vermeyen başarılı duruşunun zaferidir. Diğer yandan ise büyük çaplı bir askeri harekata katılmaya istekli olmayan Rusya'nın kazandığı bir zafer" dedi.Rus askeri uzman, siyaset bilimci Denis Korkodinov da, Rus ve Türk liderlerin kararının resmi olarak İdlib'deki radikal grupların Suriye 'de barış sürecini tehdit etmeyeceğinin net garantisi olduğunu söyledi.Suriye'deki son durumu dün Türk yetkililerle değerlendiren BM Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis ise "(İdlib'de) Askeri bir müdahaleden kaçınmak, sivilleri korumak, insani yardımların önü açıldığından emin olmak için gereken her şeyin yapılmış olması gerçekten çok önemli. Soçi anlaşması son derece önemli ve doğru yönde atılmış bir adımdır" dedi. İdlib'deki sivillerin hayatının Türkiye üzerinden gelecek insani yardımlara bağlı olduğunu vurgulayan Moumtzis, "Bu nedenle yardım ulaştırmamızı sağlayan kolaylaştırıcı ortaklığı için Türkiye'ye müteşekkiriz" dedi.Öte yandan Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Almanya Başbakanı Angela Merkel 'in dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek Suriye ve İdlib mutabakatının ele alındığını kaydetti. Seibert, İdlib konusunda imzalanan mutabakat zaptına ilişkin "Şansölye Merkel, askeri gerilimin artmasının engellenmesi ve sivil halkın korunması yönündeki çabalardan memnuniyet duyuyor" dedi.Soçi'de varılan anlaşma, bölgede yaşayan sivillere umut oldu. Kent sakini Ahmet Zerzur, "Biz Türkiye'ye güveniyoruz. Türkiye varlığını bölgede sürdürdükçe biz rahat hissediyoruz" derken, cuma günü başlayan kutlama gösterilerinde Özgür Suriye Ordusu bayrağı ve güvenin sembolü olan Türk bayrağının dalgalandırılacağını söyledi. Bedir Kaysi de Türkiye'ye teşekkür ederek, "Evlerimize dönme umudumuz canlandı" diye konuştu.