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'da kripto para sına

Bilgisayar korsanları 60 milyon dolar değerindeki kripto parayı çaldı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 20.9.2018 11:50 Güncelleme Tarihi: 20.9.2018 11:52
Japonya'da kripto para borsasına siber saldırı

'da bir kripto para sına yönelik da 6,7 milyon yen (60 milyon dolar) değerinde kripto para çalındı.

Kyodo ajansının haberine göre, kripto para borsası Tech Bureau'dan yapılan açıklamada, siber saldırıya uğradıkları belirtilerek, bilgisayar korsanlarının 60 milyon dolar değerinde kripto parayı çaldıkları kaydedildi.

Siber saldırının ardından, Tech Bureau, kripto para birimlerine ait işlemleri dondurduğunu açıkladı.

Japonya'nın en büyük kripto para borsalarından Coincheck, ocak ayında siber saldırıya uğramış, şirketten 547 milyon dolar değerinde kripto para çalınmıştı.

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Japonya'da kripto para borsasına siber saldırı
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