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'da : 12 ölü

ülkesi 'nın Delta eyaletini etkisi altına alan aşırı yağışların yol açtığı de 12 kişi hayatını kaybetti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 20.9.2018 15:36 Güncelleme Tarihi: 20.9.2018 15:41
Nijerya'da sel: 12 ölü

Ulusal Acil Yönetim Ajansının (NEMA) Delta Koordinatörü Walson Ibarakumo Brandon, yaptığı açıklamada, eyalette yaşanan in günlük hayatını olumsuz etkilediğini belirtti.

Aşırı yağışların neden olduğu selde 3'ü çocuk 12 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Brandon, selde yüzlerce ev ve iş yerinin zarar gördüğünü duyurdu. Brandon, selin etkilediği bölgeye acil yardım ekiplerinin gönderildiğini bildirdi.

Ayrıca NEMA ile Delta Eyalet Valisi Dr. Ifeanyi Okowa iş birliğinde sel mağdurları için 6 kamp kurulduğu aktarıldı.

Nijerya'da halihazırda devam eden 6 aylık yağış mevsiminde sık sık sel felaketi yaşanıyor.

NEMA'dan yapılan açıklamaya göre son 2 haftada ülkede 100'den fazla kişi sel nedeniyle hayatını kaybetti.

Tropikal iklim kuşağındaki ülkede, yıllık ortalama yağış miktarı bölgesel olarak farklılık gösteriyor.

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Nijerya'da sel: 12 ölü
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