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’dan "Soçi mutabakatı" açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 'de in korunmasına yönelik Soçi Mutabakatı'nın bölgede sivillerin hayatını koruyacağını bildirdi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 20.9.2018 18:28 Güncelleme Tarihi: 20.9.2018 18:34
Rusya’dan Soçi mutabakatı açıklaması

Zaharova, St.Petersburg'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Devlet Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı 'ın Soçi'de görüşmesinin ardından imzalanan 'de in korunmasına yönelik mutabakat hakkında Zaharova, "Rusya ve Türkiye arasında varılan anlaşma sivillerin hayatını koruyacak." ifadesini kullandı.

Zaharova, bu mutabakatın sadece İdlib'deki ılımlı muhaliflerin ve teröristlerin çekilmesini değil, aynı zamanda 'de provokatörlere karşı da güçlü bir etkiye sahip olacağını umduklarını vurguladı.

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Suriye'de düşürülen Rus İl-20 uçağı konusunda kısa bir süre sonra yeni verilerin açıklanacağı bilgisini paylaşan Zaharova, bunların 'in bu olaya karışmasıyla ilgili soruların cevabını tam olarak vereceğini kaydetti.

İsrailli pilotların profesyonel davranmadığını belirten Zaharova, İsrail uçaklarının Suriye füzelerinden korunmak için Rus uçağının arkasına saklandığını ifade etti.

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Rusya’dan "Soçi mutabakatı" açıklaması
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