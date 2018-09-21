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"Batının yaptırımları - ilişkilerini güçlendiriyor"

Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Rusya ve 'de gelişen sanayinin ve iki ülke arasındaki iş birliğinin Batılı ülkeleri rahatsız ettiğini belirterek, "Batının baskısı ve yaptırımları bizi tekrar iş birliğimizi derinleştirmeye itiyor." dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 21.9.2018 10:01 Güncelleme Tarihi: 21.9.2018 10:12
Batının yaptırımları Rusya - Çin ilişkilerini güçlendiriyor

Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Rusya ve 'de gelişen sanayinin ve iki ülke arasındaki iş birliğinin Batılı ülkeleri rahatsız ettiğini belirterek, "Batının baskısı ve yaptırımları bizi tekrar iş birliğimizi derinleştirmeye itiyor." dedi.

Manturov, Çin'in Kunming şehrinde Rusya ve Çin arasında sanayi alanında yapılan alt komite görüşmelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Rusya ve Çin'in zorlu jeopolitik ve ekonomik koşullar içerisinde olduğuna işaret eden Manturov, "Her şeyden önce, bu, metalürji ve özellikle alüminyumda büyük miktarlarda rekabetçi ürünler üretmemizden kaynaklanıyor." diye konuştu.

RUSYA VE ÇİN'İN GELİŞMESİNDEN BATI RAHATSIZLIK DUYUYOR

Rusya ve Çin sanayilerinin gelişmesi nedeniyle Batılı ülkelerin rahatsızlık duyduğunu savunan Manturov, "Sanayilerimiz güçlendiği oranda başta olmak üzere Batılı meslektaşlarımızda hoşnutsuzluk yaratıyor." dedi.

Söz konusu hoşnutsuzluğun bir motivasyon kaynağı olduğunu vurgulayan Manturov, "Özellikle metalürji, alüminyum, elektronik sanayi, tıbbi ürünler, otomotiv ve diğer sanayi dallarında iş birliğimizi arttırmak istiyoruz. ABD ve Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlar, baskı ve belirli alanlardaki yasaklar, bizi tekrar iş birliğimizi derinleştirmeye ve çözümler bulmaya itiyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD , Başkan 'ın dün imzaladığı başkanlık kararnamesi uyarınca Rusya'ya yeni yaptırımlar getirmişti.

'dan hafta başında yapılan açıklamada ise Çin'den ithal edilen 200 milyar dolarlık ürüne daha 24 Eylül'den itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağı bildirilmişti.

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"Batının yaptırımları Rusya - Çin ilişkilerini güçlendiriyor"
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