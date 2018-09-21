Guterres, New York'ta 25 Eylül'de başlayacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı BM 73. Genel Kurulu Görüşmeleri öncesi BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye ve Rusya arasında varılan İdlib anlaşmasının önemini vurguladı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, "Türkiye ve Rusya'nın anlaşması 3 milyon sivilin hayatını kurtarabilir"

"TÜM TARAFLARA ÇAĞRI YAPABİLİR"

Guterres açıklamasında, "Sivillerin korunmasına güçlü bir bağlılık ve insani yardımın sağlanması, uluslararası insani yardım hukukuna bağlı kalınması ve Cenevre sürecinin daha da ilerlemesi için acil olarak çalışmak ve anayasal bir komite oluşturulması için özellikle Suriye Özel Temsilcisi'ni desteklemek için tüm taraflara çağrı yapıyorum" diye konuştu.