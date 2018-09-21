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Guterres: ve 'nın anlaşması 3 milyon sivilin hayatını kurtarabilir

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ve arasında Soçi'de varılan İdlib anlaşmasının 3 milyon sivilin hayatı kurtarabilecek nitelikte olduğunu söyledi. Guterres, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki silahlardan arındırılmış tampon bölge oluşturulmasına ilişkin anlaşmayı memnuniyetle karşılıyorum. Bu anlaşma doğru bir şekilde uygulandığında, bu durum 1 milyon çocuk da dahil 3 milyon sivili felaketten kurtarabilir" dedi.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 21.9.2018 09:56 Güncelleme Tarihi: 21.9.2018 10:17
Guterres: Türkiye ve Rusya'nın anlaşması 3 milyon sivilin hayatını kurtarabilir

Guterres, 'ta 25 Eylül'de başlayacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı BM 73. Genel Kurulu Görüşmeleri öncesi BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, ve arasında varılan İdlib anlaşmasının önemini vurguladı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, "Türkiye ve Rusya'nın anlaşması 3 milyon sivilin hayatını kurtarabilir"

"TÜM TARAFLARA ÇAĞRI YAPABİLİR"

Guterres açıklamasında, "Sivillerin korunmasına güçlü bir bağlılık ve insani yardımın sağlanması, uluslararası insani yardım hukukuna bağlı kalınması ve Cenevre sürecinin daha da ilerlemesi için acil olarak çalışmak ve anayasal bir komite oluşturulması için özellikle Suriye Özel Temsilcisi'ni desteklemek için tüm taraflara çağrı yapıyorum" diye konuştu.

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Guterres: Türkiye ve Rusya'nın anlaşması 3 milyon sivilin hayatını kurtarabilir
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