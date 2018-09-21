Kaçırıldığı iddiasıyla annesinden fidye istedi

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de kız arkadaşının evine gizlenerek kaçırılmış gibi yapan 20 yaşındaki genç, annesinden 200 bin peso fidye istedi.

Yerel basında çıkan habere göre, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bir genç, kaçırılmış gibi yapıp annesinden 200 bin peso (33 bin Türk lirası) fidye talep etti.

Oğlunun hayatından endişe eden annenin durumu polise bildirmesiyle yetkililer soruşturma başlattı.

Gencin annesine gönderilen mesajın kız arkadaşının telefonundan yolladığını tespit eden polis, gencin kız arkadaşının evine baskın düzenledi.

Baskında, gencin kaçırılmadığı ortaya çıktı. Genç, hakim karşısına çıkarılmak üzere gözaltına alındı.